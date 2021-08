FOTOD | Haruldane leid: merepõhjas savi all peitus Muinas-Egiptuse sõjalaev

Laeva kuju lubab oletada, et see suutis arendada arvestatavat kiirust. Näiteks on selle 25 meetri pikkune kere u kuus korda pikem kui lai, mis tähendab, et see oli sihvakas ja voolujooneline alus, mille peamine eesmärk oli kiiresti läbi voogude kihutada. Avastuse teinud teadlased usuvad, et tõenäoliselt oli see sõjalaev.