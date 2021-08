Õhuvägi: kaitseväe lennukimürale kehtib talumiskohustus

Tapal Kivi tänaval elanik pöördus 16. juulil häirekeskuse poole ja kaebas liigse lennukimüra peale. Läbi terviseameti jõudis kaebus lõpuks õhuväele vastamiseks. Just sel päeval olid toimunud Tapa piirkonnas harjutuslennud õhuturbehävitajatega.

Ametkondade vahelisest kirjavahetusest selgub, et Eestis kehtib teemaga seoses üheaegselt kaks vastandlikku seadusesätet.

Ühelt poolt ütleb rahvatervise seaduse § 4, et müra- ja vibratsioonitase elukeskkonnas ei tohi esile kutsuda tervisehäireid ning peab vastama puhke- ja olmetingimustele kehtestatud nõuetele. Samas atmosfääriõhu kaitse seaduse § 55 lg 3 p 4 kohaselt ei loeta välisõhus leviva müra hulka riigikaitselise tegevusega tekitatud müra.

Viimasest tulenevalt leiabki õhuvägi, et sõjalennukite müra tuleb kõigil taluda. „Harjutuslendude vajadus tuleneb kaitsejõudude ülesandest tagada pidev sõjaline valmisolek ja kaitse," leiab õhuvägi ja märgib, et lähtub kaitselennunduses põhimõttest, et riigikaitse tagamiseks läbiviidavad harjutused oleksid võimalusel hajutatud, häirides võimalikult vähe Eesti elanike meelerahu.