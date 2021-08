Teeme selfi asemel vaksi – see on salarelv koroona vastu

Väljaanne The Conversation kirjutab, et vaksid on midagi palju enamat kui lihtsalt selfid, kuna neil on ainulaadne sotsiaalne funktsioon. Need vähendavad kahtlusi tajutavate riskide suhtes ja suurendavad erinevate sotsiaalsete rühmade usaldust vaktsiinide suhtes. Need võivad osutuda võimsaks kaitseliiniks vaktsiinidega seotud kõhkluste vastu.