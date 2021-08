Sony tõi Eestis müügile oma seni võimsaima mobiili

Seadmel on suur 6,5-tollise diagonaaliga 4k HDR OLED (3840x1644 pikslit, pisklitihedus koguni 643 ppi) ekraan (värskendussagedus kuni 120 Hz) ning välisilmelt on tegemist selgelt pikliku seadmega, mille külgede suhe 21:9. See tähendab, et ekraanile mahub korraga vabalt jooksutama ka kahte rakendust üheaegselt. Mobiili ekraan on kaetud uusima Gorilla Glass Victus kaitseklaasiga.