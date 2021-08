Kas paast rikub ainevahetuse ära?

Selleks, et toiduvaliku piiramisega kaalu kaotada, tuleb tarbida vähem kaloreid, kui kulutatakse. Dieedipidamise ajal lihaskoe kaotamine vähendab ainevahetuse tempot, mis tähendab, et kaloreid läheb vaja vähem kui varem. Samas aeglustab organism ainevahetust ka „meelega“, et säästa energiavarusid ja maksimaalselt vähendada kaalukaotust.

Protsess võib käivituda kolme päeva jooksul pärast dieedipidamise alustamist ja arvatakse, et see võib väldata veel kaua pärast toiduvaliku piiramise lõpetamist, nii et see segab soovitud kaalu säilitamist ja soodustab kaalus juurde võtmist.