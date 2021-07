Praegu on väga populaarne pestode ja smuutide valmistamine kodustes tingimustes. Mida peaksid inimesed selle juures teadma ja millistest taimedest või taimede osadest hoiduma?

Tunne taimi! Ei ole nii, et blenderisse läheb mida iganes! Ei ole nii, et meie looduslikud taimed on kõik head! Meie paljud mürgised taimed on just meie kohalikud taimed. Varem seda teati ja osati neist hoiduda...