Koroonavaktsiini viimine kõikjale üle maailma on paras imetegu

Kasutamist ootavad Comirnaty doosid külmikus (foto: AFP / Scanpix)

Kujuta ette, et Maa iga elanik peab saama pihku vahvlijäätise, enne kui see ära sulab. Peaaegu samasugune on ka ülesanne, millega on viimastel kuudel toime tulema pidanud paljud meditsiini­firmad ja riikide valitsused, kui on tarvis igasse maailma nurka kohale viia kuni 70 külma­kraadini jahutatud vaktsiinidoose.