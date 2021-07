Esmakordne saavutus – teadlased vaatlesid valgust musta augu taga

Avastuseni viis see, et 800 miljoni valgusaasta kauguse galaktika keskmes asuva supermassiivse musta augu välja paisatud röntgenkiiri vaadelnud Stanfordi ülikooli astrofüüsik Dan Wilkins märkas intrigeerivat mustrit.

See, mis kõnealuse vaatluse siiski võimalikuks teeb, on mustade aukude teine kummaline omadus. Nimelt saame me musta augu tagust kiirgust näha tänu sellele, et must auk painutab aegruumi, koolutades valgust ja mässides magnetvälju enda ümber.