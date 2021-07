Elron on müünud mitu tuhat rattapiletit

„Rattapileteid on üle Eesti soetatud juba enam kui 2000 korral," ütles Fortele ettevõtte pressiesindaja.

Elron asus rataste sõidutamise eest raha küsima mitte rahapuuduse vähendamiseks, vaid selleks, et rattad rongidest välja peletada - riigifirma eesmärk on, et rattaga tööl käivad või rattamatkadele sõitvad inimesed võimalikult vähe rattaid rongi võtaks.

Põhjus selleks, et Elroni käsutuses on nii väikesed rongid, et need ei suuda mahutada kohviautomaategi, paljudest ratastest rääkimata. Hind ratta rongi võtmise eest määrati seetõttu väga krõbe - pool inimese enda sõiduhinnast ja mitte mingil juhul alla 1 euro.

Pressiesindaja kinnitusel on ratturid ka pärast pileti kehtestamist jätkuvalt aktiivsed rongiga reisijad, kuid senisest enam on kasutatud ka võimalust jätta ratas rongijaama.

„Keskmiselt on igas rongis praegu 3-4 ratast. Arvestades, et rongides on ka lapsevankreid ja vahel ka ratastoole, on see üsna optimaalne arv, et kõigile oleks tagatud mõnus ja turvaline rongisõit," rääkis pressiesindaja.

Ta lisas, et ratastega reisimiseks kasutatakse ronge kõikidel liinidel, kuid rataste arv konkreetsel väljumisel on äärmiselt kõikuv.

Samal ajal asus tasuta rattapileteid oma klienditele pakkuma bussiettevõte Lux Express.