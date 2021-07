Fotod: 508 SW Sport Engineered – kõige võimsam ja samas üliökonoomne Peugeot

Kahe elektrimootori ja ühe sisepõlemismootori kombineeritud koguvõimsus 360hj (sellest 200hj on bensiinimootoril) ja maksimaalne pöördemoment 520 Nm teevad mudelitest võimsaimad Peugeot seeriatootmise autod. Need nelikveolised autod kiirendavad seejuures nullist sajani 5,2 sekundiga ning 60-100 km/h kõigest 1,8 sekundiga ja 80 kuni 120 km/h 3 sekundiga. Veel: üks kilomeeter kohaltstardiga suudab auto läbida 24,5 sekundiga.

Mis puutub kütusekulusse, siis elektri- ja bensiinimootori kombineeritud sõidurežiimi puhul on see vaid 2,03 liitrit/100 km kohta. Ainuüksi elektrilisel sõidurežiimil on sõiduulatuseks 42 km. Kui elektrimootori aku tühjaks on saanud ja sõit jätkub vaid bensiinimootori toel, siis on keskmiseks kütusekuluks 5,6 liitrit sajale, mis on mootori võimsust arvestades jätkuvalt imeväike näitaja.