Pfizer selgitas, miks koroonavaktsiini kolmas süst juba praegu vajalik on

Paraku hakkas teise aasta alguses levima info, et vaktsineeritutele on ilmselt varsti ka lisasüste vaja. Pfizeri tegevjuht täpsustas aprillis , et tõenäoliselt igal aastal.

USA haiguste kontrolli ja tõrje keskus jääb oma senise seisukoha juurde, et praegused kahedoosilised mRNA-vaktsiinid (nagu Pfizeri oma) on praeguste koroonatüvede vastu piisav kaitse.

Vaja on rohkem uuringuid, mis kinnitaksid, et rohkem antikehi tõesti korreleerub tugevama kaitsega. Ja et tugevamat kaitset on üldse vaja.