"Üllatus": opsüsteem Windows 11 teeb brauserivaliku võimalikult ebamugavaks

Microsofti veel ilmumata arvuti-opsüsteemi Windows 11 – ehk siis selle Insider Preview-väljalaske – kasutajad kurdavad, et põhibrauseri muutmine on oluliselt ebamugavamaks tehtud.

Vaikimisi brauser on muidugi Microsofti enda Edge.

Windows 10 eeskujul saab Windows 11 vaikimisi brauserit määrata süsteemi põhisätetest (Settings). Varem toimus see protsess aga rutem ja palju-palju vähem hiireklõpse tehes.

Vaikimisi brauseri määramiseks on vaja teha läbi tavapärane teekond Settings > Apps > Default Apps. Siis saab valikust “Set defaults for applications” brauserit määrata.

Microsofti taktika meelitada inimesed juba puht mugavusest Edge'i eelistama muidugi ei üllata. See pole kaugelt esimene ega ilmselt viimane kord, kui üks suur tehnoloogiafirma püüab kasutajaid oma ökosüsteemi vangistada. Veebibrauserid aitavad nende arendajatel palju raha teenida.

Ka näiteks Windows 10 ei austa kasutaja valikut kindlat Edge'ist eraldiseisvat brauserit eelistada. Kui klõpsad näiteks uudistevidinal "News and interests", kasutab see Edge'i igal juhul.

Saame näha, kas MS muudab brauseri määramise hiljem lihtsamaks või peavad kasutajad ja nt EL-i regulaatorid esmalt selle nimel häält tõstma. Windows 11 ametlik ilmumisaeg on veel lahtine.

Õnneks on Edge pärast Google'i tehnoloogiale kolimist varasemast palju etem brauser. Kuigi see ei kajastu otseselt kasutajahulga kasvus. Tänavuse juuni seisuga kuulub Statcounteri andmeil Edge'ile vaid 3,41% kõigi sirvikute kasutajaskonnast. See tähendab Chrome'i ja Safari järel kolmandat kohta, aga mitte palju enamat.