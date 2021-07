Antsla saab lõpuks valguskiirusega interneti

Ühenduste väljaehitajaks on Eesti Andmesidevõrgu AS, kes on selles piirkonnas varem olnud interneti põhivõrgu rajajaks ja sai sel aastal majandusministeeriumilt ligi 2,3 miljonit eurot toetust ka nn viimase miili töödeks.

Ettevõtte teatel on sidevõrgu ehitustööd praegu käimas ja Antsla linna elanike huvi valguskaablil põhineva internetiühenduse vastu suur. Erandkorras on praegu veel ehitustööde piirkonnas võimalik Internet Koju projektiga ka liituda.

Antsla abivallavanem Kurmet Müürsepp ütles, et Eesti Andmesidevõrgu poolt rajatava sidevõrgu näol on tegu esimese valguskaabli juurdepääsuvõrguga Antsla linnas, mis jõuab linnaelanike kodudesse ning võimaldab linnaelanikel kasutada stabiilset ja kiiret internetiühendust.

Eesti Andmesidevõrgu tegevjuht Anna Kaplan pidas vajalikuks Fortele saadetud kirjas heita tõrva ka konkurentide kraesse ja märkis, et riigiettevõte Enefit Connect on lubanud aastaid Antslas valguskaabli juurdepääsuvõrku arendada, kuid pole tänase päevani teinud seal midagi. „Antsla linnas ei ole täna ka Telia valguskaabli juurdepääsuvõrku," märkis Kaplan.

„Enefit Connectil ei ole Antslas võrgu rajamise plaane. Minule teadaolevalt, ei ole me ka Antslas lubadusi andnud kuivõrd tegemist ei ole „valge alaga" - Antslas on üksikud valge ala aadressid," rääkis Ruus.

Ta ütles, et Enefiti üldine praktika on lubada võrgu rajamist peale projekteerimist ning ehitushanget, kui on veendunud, et saab võrgu rajada.