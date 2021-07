Proovisõit | Lexus LC500 kabriolett – ülikonnas härra peidab selja taga poksikindaid

Nimelt on mul ajapikku tekkinud mitmeid negatiivseid eelarvamusi seoses raskete autodega (alajuhitavad kitsed, igavad, ei kuuletu juhile ootuspäraselt) ning kabriolettidega (lödiks tehtud šassii, mille parandamiseks on veelgi enam massi tugevduste näol tagasi laotud – ja seejuures saavutatud kehvem tulemus kui tavamudelil).

LC500 kabrioletile lähenen seega just nende ootustega – see ei saa kurvides nauditav olla! Samas ootan kompromissitut luksust, mis selle tasa teeks.

Loetlen kohe ette vajalikud formaalsused numbrihulludele, enne kui auto olemuse kallale ronime: 5-liitrine vabalthingav V8, 351 kW/470 hj, 530 Nm, 4,7 sekundit sajani, 10-käiguline labadega manumaat, umbes 2000 kg mass, hind alates 106 600€.

Nüüd aga asjade juurde, mis eriliselt välja toomist väärivad.

Vaikus on ootamatu

Kui Lexus LS400 1989. aastal debüteeris, oli automaailma hinnang kiire ja selge – uustulnuk on parem S-klass kui S-klass ise. Eriti kiideti sõitjateruumi vaikust ning see on siiani üks Lexuse luksuslikkuse visiitkaarte. Ka LC500 pole erand.

Arvestada tuleb siiski, et tegu on kabrioletiga ning seega on müraisolatsiooni osas kindlasti kompromisse tehtud. Seda üllatavam on, et LC500 ei ole mitte hämmastavalt vaikne kabriolett, vaid üleüldiselt hämmastavalt vaikne auto!

Üldisest sõitjateruumi mugavusest rääkides on samuti öelda vaid kiidusõnu. Materjalid kutsuvad end üha uuesti puutuma, kõik on käe all mõnus. Istmed on ülimugavad ja loomulikult igate pidi seadistatavad ning ventileeritud. Helisüsteem on tasemel – auto kõlarid mängivad ära nüansid, mida ma kuulen tavaliselt vaid kodus, vaikuses ja väga heade klappidega. Nii mõnigi kallima otsa auto helisüsteem on selle ülesandega hätta jäänud või mattuvad peenemad detailid sõitjateruumi mürasse.