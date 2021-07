Ettevõtlusminister Andres Sutt avaldas Delfile, et valitsusel on kavas arutada, millistel tingimustel võiks COVID-19 vaktsiini tõendavat passi küsida inimestelt kinodes, teatrites, toidukohtades, spordiklubides ja spaades. Esmaspäevast kehtib vastav kontroll esialgu suurüritustel. Vaata videost, kuidas see välja näeb!