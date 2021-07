Suur pilt selgineb: teadlased leidsid valgu, mis ühendab kõiki vähktõve vorme

Uurijad leidsid selgeid erinevusi vähirakkude, mis YAP-i ekspresseerivad – ja mida autorid nimetavad YAP on -vähkideks – ning „YAP off -vähkide” vahel, mis seda ei tee.

Teadlaste peamine eesmärk oli viia lõpule eri vähkide YAP-valgule pühendatud uurimus, kuid nende tööl on olulisi järelmeid ka vähktõbede leevendamisele ja võib-olla isegi ravile.

Ehkki YAPoff-vähid kalduvad olema eriti surmavad, esineb mõlema tüübi hulgas järjekindlaid nõrku kohti. Näiteks paistab, et ainuüksi kokkupuude YAP-valguga peatab YAPoff-kasvajate vohamise. Paraku suudavad eraldiseisvad kasvajad reaktsioonina ravimiskatsetele neid kaht olekut vahetada, mis teeb nende väljajuurimise keerukamaks.