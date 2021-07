VIDEO JA BLOGI | Suur andmeleke riigi andmebaasidest: alla laeti üle 268 000 Eesti inimese dokumendifoto

Rünne RIA poolt kasutatava fotode andmebaasi vastu leidis aset perioodil 12-21.07. Ebaseadusliku tegevuse taga seisis meessoost isik Tallinnast - täpsemaid isikuandmeid täna ei avalikustatud. Mis motiivil rünne sooritati, on hetkel uurimisel. Politsei on alustanud juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust.

Oskar Gross - keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht - teatas, et ründe sooritanud mees kuulati küll üle, ent vahi alla teda ei võetud ning ta lasti samal päeval vabadusse tagasi.

RIA juht Margus Noormaa rõhutas, et ründaja pääses ligi vaid RIA poolt kasutatavale fotode süsteemile - Riigi Infosüsteemide Ameti andmebaasid jäid ründaja ees suletuks.

Need 286 438 fotot olid juhuvalikuga tehtud.

"Andmeid tuli kokku korjata isikukoodide ja nimede kaudu, mille kogumiseks kulus ründajal kindlasti märkimisväärne aeg. Selle info sai ta mujalt. Ainult nii sai ründamine võimalikuks," sõnas ta pressikonverentsil. Noormaa märkis, et ründaja pääses ligi fotode vahendamise teenusele, mis seisab eraldi RIA enda süsteemist. "Ühelegi RIA andmebaasile ründaja ligi ei pääsenud. Kogu protsess kestis alates 12. juulist kuni 21. juulini, mil eksperdid juhtumi ka avastasid. Need 286 438 fotot olid juhuvalikuga tehtud - mingisugust muud eeldust ründajal polnud, kui et saada kätte võimalikult palju fotosid päringute kaudu."