Eestil on tõsine plaan hakata vesinikku tootma – aga millest?

Sel nädalal alanud taotlusvoorus ei räägita aga lihtsalt vesiniku, vaid rohevesiniku tootmisest. See peab käima eelkõige süsinikuneutraalselt, aga nõudeid on veelgi.

KIKi keskkonnaekspert Eva-Ingrid Rõõm ja KIKi projektikoordinaator Tiiu Noormaa rääkisid Fortele, et rohevesinikuks loetakse vesinikku, mis on täielikult toodetud taastuvenergia abil. Kuidas ja millest aga toota vesinikku Eestis?

Tiiu Noormaa märkis, et KIKis ollakse ka ise väga põnevil, millised konkreetsed terviklahendused taotluste koostamisel laekuvad. „Kuna antud taotlusvooru tulemusel peab pilootprojekt käivituma – kõik tervikahela osad valima ja koos tööle hakkama hiljemalt 2026. aasta lõpuks, siis on vähetõenäoline, et selle käigus rajatakse uusi taastuvenergeetilisi tootmisvõimsusi," märkis ta.