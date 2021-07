Haruldane juhus: teadlastel õnnestus uurida purunenud komeeti

Komeedi tähistusega C/2019 Y4 ATLAS killustumine 2020. aasta aprillis hämmeldas paljusid, kes olid lootnud, et see taevakeha kujuneb kõige eredamaks komeediks pärast 1997. a Hale’i-Boppi komeedi vaatluseid.

Lagunemise jäädvustas Hubble’i kosmoseteleskoop, mis täheldas tuhmi järelkiirgust tükkidelt, mis paiknevad ikka veel u 145 miljoni km kaugusel Maast. Iga tükk on keskeltläbi majasuurune.

Komeedi saba on aga püsima jäänud, mistõttu suunati USA kosmoseagentuuri NASA ja Euroopa kosmoseagentuuri ESA päikesesond Solar Orbiter asja lähemalt uurima. Taoline asjadekorraldus oli mugav, kuna sond läbis niikuinii sama piirkonda.

Komeetide kõige silmatorkavam tunnus on tolmusaba, mis tuumast eemale paiskub. Kuid komeetidel on lisaks ioonsabad, mis on reeglina tuhmimad ning tekivad sellest, kui komeedi gaas ja päikesetuul teineteisele vastastikku toimet avaldavad.