Karbist välja: Huawei toob turule uue nutiseadme Watch 3

Kõige olulisemaid uuendusi on sellel juulis Eestiski müügile tuleval kellal kaks - neist üks on vägagi kasulik kasutajatele ja teine tootjale ning kolmas kahjulik eestlastele.

Esiteks lõpetab Watch 3 tootjate üldlevinud kombe luua igale kellale standarditele mittevastav omanäoline ja kordumatu laadimislahendus. Asi on tehtu väga lihtsaks - see kell on lihtsalt juhtmevabalt laaditav, olgu siis kaasasoleva või mis iganes muu juhtmevaba laadimisalusega. 20 protsenti akust saab seejuures täidetud vaid 10 minutiga.

Aku vastupidavuse poolest on Huawei nutikellad teinud kõigile konkurentidele silmad ette kogu aeg - viis päeva kuni kaks nädalat muretut kasutamist on ikka hoopis midagi muud, kui teiste paar päeva.

Teine ja märgilise tähtsusega uuendus on kella tarkvaraplatvorm, milleks on esimest korda Huawei enda loodud Harmony OS, mis peaks tegelikult olema jõudnud ka juba Huawei mobiilideni (aga mingil arusaamatul põhjusel ei ole). Ühtlasi tähendab see seda, et arendajad saavad nüüd hakata looma rakendusi ka Huawei kelladele - esialgu küll ainult kella sihverplaate.

Kolmas ja üldse mitte tore uudis on see, et sellel kellale ei ole - erinevalt eelkäijatest - enam eestikeelset kasutajamenüüd. Huawei lubas küll kuu aja eest, millalgi tuleb ka eesti keel Harmony OSi keelte sekka.

Muus osas vastab kell Huawei laiatarbenutikellade kõrgele tasemele - suur, 1,43-tolline AMOLED sihverplaat (reso 466x466 px, pikslitihedus 326 ppi), roostevabast terasest korpus (Pro variandil titaanist), nahasõbralik keraamiline tagapind, GPS, kõlarid ja mikrofon kõnede pidamiseks, eSIMi tugi (ehk sellega saab ka mobiilist sõltumatult mobiilivõrgus olla ja kõnesid teha), sadakond mõõdetavat spordiala (tõsi, kvaliteetselt mõõdetakse ligi kümmetkond spordiala), baromeetri ja kõrguseandmed, reaalajas ilmateade ja mitmed terviseandmed (pulss, uni ja palju muud, vere hapnikusisaldus).

Isegi nahatemperatuuri mõõdetakse, see peaks olema tervel inimesel vahemikus 32-34 kraadi: