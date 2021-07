Kas on lootust, et opsüsteem Windows 11 on ilmudes stabiilne ja veavaba?

Oletades, et TPM 2.0 su AMD või Inteli protsessoriga arvutile siiski sobib – ilmub ka eriväljalase riikidele, kus TPM 2.0 pole kasutusel – jääb endiselt õhku küsimus, kas Windows 11 on ilmumise ajal ikka piisavalt stabiilne ja veavaba.

Küsimus on õigustatud, sest arvuti-Windowsid kipuvad õnnestuma vaid üle ühe, nagu mõned tehnoloogiateadlikud irvhambad on osutanud. XP oli hea, Vista vilets. 7 oli hea, 8 ja 8.1 viletsad. Windows 10 oli hea – 11 tuleb järelikult vilets?

Hea uudis on aga see, et juba Insider Preview tundub olevat stabiilne ja kenasti käituv. See võib sõltuda muidugi ka arvutist, mida kasutad.