KUULA SAADET | Harry Potter ja Michelini tärnid ehk kuidas kutseõppurid Erasmusega karjääri teevad

„Erasmus on nakkav! Kui sa ühe korra käid, siis tahad veel ja veel,“ tõdes Carlo. „See on sõltuvust tekitav.“ Ta selgitas, et tahab toidukultuuri tundma õppida võimalikult laialdaselt, sest igas riigis on erinevad toiduvalmistamise meetodid, mistõttu on kokaamet väga huvitav ja silmaringi avardav. Tema suur unistus oli töötada just Michelini tärniga restoranis. „Ma tahtsin, et mul oleks 24-aastaselt see kogemus olemas. Erasmusega jõudsin sinna juba 18-aastaselt,“ rääkis ta.