Arheoloogid peavad uuesti maha matma asteekide muistses pealinnas tehtud suure avastuse

See on täpsemalt tunnel, osa rajatisest nimetusega Ecatepeci tamm. Kohalike hulgas nimetustega Albarradón de Ecatepec ja Albarradón de San Cristóbal tuntud üleujutuste juhtimise süsteem kaitses Tenochtitlan'i linna veeuputuste eest.

Oletatakse, et sümboleid võisid luua Ecatepeci ja Chiconautla linnade mittehispaanlastest elanikud, kes aitasid Ecatepeci tammi ehitada. Arhitektuuri üldine olemus annab mõista, et selle projekteerimisega tegelesid hispaanlased.

Tunnel maetakse uuesti, et see ei saaks kahjustada, et seda ei lõhuks vandaalid või et sealt midagi ei varastataks. Uurijad loovad kirjamärkide katmiseks spetsiaalse mördi ning täidavad seejärel hoolikalt välja kaevatud leiukoha uuesti pinnasega.