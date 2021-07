Reaalselt tähendab otsus seda, et näiteks Tallinna lennujaama kaudu mõnest Euroopa Liidu riigist Eestisse sisenejatel puudub kohati isegi võimalus kellelegi esitada terviseameti nõutavat tervisedeklaratsiooni. Rääkimata sellest, seda keegi nõuaks. Lisaks ei kontrollita kõigi reisijate puhul Euroopa Liidu vaktsineerimistõendi või negatiivse koroonatesti olemasolu. See tähendab, et Eesti piiriväravad on koroonaviiruse uutele tüvedele ja mutatsioonidele valla.