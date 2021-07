Asjatundja: kümnete tuhandete järel nuhkida aidanud Pegasus oli ilmselt enamat kui küberkurjamite tööriist

Avalike andmete põhjal on Pegasusel hulk erinevaid viise, kuidas pahavara adressaadini viia – see sõltub telefoni operatsioonisüsteemist ja selle versioonist. Seega ei peitu konkreetne oht äppides, vaid opsüsteemis.

Kui me räägime tavakasutajast, siis kõige tõenäolisem kokkupuude taolise pahavaraga võib tulla telefoni, täpsemalt äppide paigaldamise teel. Saadaval on mitmeid äppe, mis küsivad paigaldamise käigus ligipääsu asjadele, mille puhul tekib küsimus, et miks neil seda üldse on vaja.