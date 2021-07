Viimaks ometi: Samsungi mobiilideni jõuab sel nädalal Eestis 5G

Tegemist on „peaaegu" 5G võrguga, kuna selle tekitamiseks kasutab Telia 4,5 G sagedusi - Eesti viimased valitsused pole olnud võimelised lihtsalt riigis 5G sagedusi telekomiettevõtetele kätte jagama ning venib see ka praeguse valitsuse laual. Peamiseks põhjuseks julgeolekuasutuste soov Hiina telekomiettevõte Huawei tehnoloogia meie 5G-võrkudest seadusandlikult kuidagi eemal hoida.

„Viimase üheksa kuuga oleme koostöös erinevate telefonitootjatega suutnud saada sisuliselt kõigile enda poolt müüdavatele 5G telefonidele Telia 5G võrgu toe. Eesti 5G arengu seisukohast on see väga oluline ja suur samm. Ühtlasi on positiivne see, et 5G tehnoloogia vastu näitavad suurt huvi üles nii olemasolevad kui uued kliendid. Kuna ka Telia 5G leviala laieneb pidevalt, saavad hetkel meie 5G tehnoloogiat kasutada juba kümned tuhanded kliendid," lisas Viilmann.