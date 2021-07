Hollandlane ehitas soost kogutud metaanil töötava mootorratta

Motivatsioon on lihtne – Gijs soovib elada puhtamas ja jätkusuutlikumas maailmas. Oma veebilehel kritiseerib ta inimeste mõtteviisi, mis ootab seda, et suurkorporatsioonid nende eest otsustaksid ning ette söödaksid, kuidas kliimakriisist endale väljapääs “osta”.

“Elektriautoga sõitmine ei tähenda, et oleksid väljaspool meie ühiskonna tuiksooneks olevat fossiilkütuste ringi. Probleemi pihta raha viskamine ei aita; meie olemegi probleem ning peame muutuma,” sõnas ta Hollandi päevalehele Algemeen Dagblad.

Sloot Motori südameks on Honda GX160 mootor, mille Schalkx ise ümber ehitas. Masina õhuvõttu puuritud august saab mootor suure õhupalli seest vajaliku metaani. Käivitamiseks on siiski vaja tilka bensiini, kuid edasi piisab metaanist, mida Schalkx ise kogumas käib. Idee tekkis pärast seda, kui ta kuulis kalamehest, kes kalastades muuhulgas ka metaani kogub ning seda munade praadimiseks kasutab.

Loodusliku metaani kogumine on vaevarikas töö ning Schalkx kasutab selleks enda tehtud tööriista, millele andis nime plompstation. Vee peal hulpiv aparaat kogub endasse loodusliku lagunemise käigus vabanevat metaani ning pumba abil on võimalik see ratta “paaki” suunata.

Metaani vabanemine on aeglane protsess, mida Schalkx veekogu põhja kõblates kiirendab. 20 km läbimiseks vajaliku metaani kogumine vältab 8 tundi! Kuid kui see tundub ebamõistlik, siis just siin peitubki iva.

“Need 8 rasket töötundi kindlustavad selle, et need 20 läbitud kilomeetrit on sinu elu parimad. See paneb kõik perspektiivi – kui palju tööd on tegelikult vaja teha selleks, et meile vajalik kütus saaks meie mootoritesse.”

Schalkxi jaoks on projektid nagu Sloot Motor väga olulised, et nihutada inimkonna suhet tehnoloogiaga: “Kui meie praegune maailm kannatab reostuse ja ületarbimise käes ning ebavõrdsus inimeste vahel üha kasvab, siis miks hoiame me nii kiivalt kinni progressist läbi kasvu? See on eesmärk, mida pimesi järgime – tagajärgedele mõtlemata ning lootes, et tehnoloogia päästab meid.”