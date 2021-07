Galerii: uus Renault Arkana – ei mingit Venemaad enam, ei mingit diislit

Arkana eelmine mudel nägi nimelt ilmavalgust aastal 2018 Venemaal ja seda asuti ka tootma Moskvas sealse turu jaoks. Nüüd on otsustatud CUV kogu Euroopas, Koreas, Austraalias ja Jaapanis kättesaadavaks teha, kuid see on tegelikult täiesti uus auto, mis põhineb uuel CMF-B platvormil ja mida asutakse näiliselt üllatuslikult tootma Lõuna-Koreas (näiliselt, kuna Renault arenduskoostöö Samsungiga üha tiheneb).

Vähem kui 5 % - nii palju on Renault kinnitusel ühist Venemaa ja Euroopa Arkana vahel.

Autos on proovitud kokku panna sportlikkus, kompaktsus ja mingil määral ka maastikusõiduvõimekus. 4,568 meetrit pika ja 1,576 meetrit kõrge auto kliirens on 20 cm. Pöörderaadius on autol vaid 11,2 meetrit.

Kusjuures, auto tuleb müügile vaid hübriid-bensiinimootoriga, ei mingit diislikütust enam. Samas on puudu ka pistikhübriidiga versioonid - ning neid ka ei tule. 1,3-liitrisel bensiinimootoril on hobujõude 140. Elektrimootorit toidab 12-voldine aku, mis on peidetud kõrvalistuja istme alla. Kütusekulu näiduks annavad nad kokku keskmiselt 5,7-liitrit sajale.

Välimuse osas torkavad silma C-kujulised LED-esituled, gasellilikult hoogne küljejoon, sportlikult langev katusekaar ja suured õhuvõtuavad auto esiosas. Auto sisemuses on rohkelt kasutatud nahka ja alkartana tehisnahka ning mustrilisi plastpindasid. Kõlareid on autos 8, nende seas ka sub-woofer. Renault lubab, et ruumi on autos rohkem kui Capturis.

Juhiabisüsteemide osas on kõik kaasaegne olemas: alates adaptiivsest püsikiirusehoidjast, sõidurajal hoidjast ja liiklusmärkide tuvastamisest kuni maantee- ja liiklusabini koos ummikuhoiatussüsteemiga, jalakäijate hoiatuse lahendusega ning käed-vabad parkimissüsteemiga. Keskne multimeediadisplei on 9,3-tollise diagonaaliga.

Auto hind algab 23 790 eurost (TCe 140 EDC Zen-paketiga) ja ulatub 30 590 euroni (E-TECH 145 R.S. Line).