Akadeemik Mart Ustav vaktsiinivastastest: käigu nad Kuu peale oma umbluuga!

Delta (B.1.617.2) on SARS-CoV-2 variant, mis avastati esmakordselt Indias 2020. aasta sügisel. Tegelikult on see sama India tüvi, kuid Maailma Terviseorganisatsioon WHO loobus koronaviiruse genoomide geograafiliste nimetuste kasutamisest.

Mõnes riigis asendab see koronaviiruse variant aktiivselt teisi, näidates suuremat nakkuslikkust. Näiteks toimus see Venemaal. Koronaviiruse uus variant levib palju kiiremini kui kõik teised. Inglismaa rahvatervise keskuse uuringute kohaselt on nakkuse levimine võrreldes Briti tüvega suurenenud 67%. Kasvanud on ka hospitaliseerimiste arv - deltahaigeid satub haiglatesse 2,26 korda sagedamini. Kuid lisaks leviku kiirusele suudab koroonaviiruse uus variant osaliselt hoiduda loodusliku ja vaktsiini immuunsuse eest.

Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor ning valitsust nõustav teadusnõukoja juht Irja Lutsar sõnab, et erinevate firmade poolt toodetud vaktsiinides vahet pole ja vaktsiinid on ka peale deltatüve ilmumist parimaks mooduseks pandeemiaga võitlemisel. „Kui rääkida deltatüvest, siis kõik praegu turul olevad vaktsiinid aitavad vältida rasket haigust."