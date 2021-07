Doggerland – Taanit ja Suurbritanniat ühendanud tükk paradiisi, mis lihtsalt ära uppus

Viimasel 150 aastal on kalurid mere põhjast võrkude ja traalidega üles toonud ka mõistatuslikke esemeid. Korduvalt on kalurid oma võrkudest kalade kõrvalt leidnud ammu välja surnud loomade luid ja võhkasid. Samuti on saadud kiviaegseid tööriistu – neid peeti niivõrd veidrateks, et varem visati need enamasti merre tagasi.