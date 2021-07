Muusikatootjate uus miljardiäri – laulude kasutamine sotsiaalmeedias

Sotsiaalmeedia gigantidelt teenitud dollarid on aidanud muusikaettevõtetel kompenseerida pandeemia tõttu kaotatud müügitulusid, mis on tingitud poodide sulgemisest, raadio kuulamisnumbrite vähenemisest ja kontserttuuride ärajäämisest. Pandeemia-aeg on innustanud muusikaettevõtteid otsima uusi koostöövõimalusi muuhulgas videomänguettevõtete ja spordirakendustega.

„Tundub, nagu oleksime üksikute kuude jooksul jõudnud aastaid aeganõudva arenguni. Eesmärk on tagada, et meie artistid oleksid väärtustatud ja saaksid oma teenistusest püsivalt ära elada,” ütles Warner Musicu digitaalsete lahenduste juht (chief digital officer) Oana Ruxandra.

Ruxandra liitus Warner Music Groupiga kaks aastat tagasi ning tema eesmärk on muutuvate tehnoloogiliste võimaluste ajastul ettevõttele uusi väljundeid leida. Plaadifirmade sõnul on just tehnoloogiaettevõtteid nagu Google ja Apple mänginud rolli nende viimased 15 aastat kestnud tulude languses, kuna piraatlus ja veebikuulamine vähendasid CD-de müüki ehk plaadifirmade peamist sissetulekuallikat.

Esialgu tundus muusikaettevõtete kõige suurem murekoht olevat sotsiaalmeedia. Nii YouTube, Facebook, Snapchat kui TikTok võõrustasid oma kasutajaid muusikaga ilma selle eest eriliselt maksmata. Ka uute tegijate nagu Spotify ja Pandora turule tulek ei soosinud muusikaettevõtteid, kelle kasumid sellest kannatada said.