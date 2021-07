Koroonaviiruse gammatüvi nakatas kaevureid ka pärast nende täisvaktsineerimist

Ükski vaktsiin ei kandideeri muidugi 100% kaitset, aga muret tekitavad kaks tõika: nakatunute hulk ja see, et kõik täisvaktsineeritud olid saanud kaks annust Pfizeri vaktsiini. Viimase tõhusus on uuringute põhjal olnud ikka oma ala tippude hulgas.

Terviseameti andmetel on Eestis avastatud 19. juuli seisuga üheksa SARS-CoV-2 viiruse gammatüve juhtu. See arv on 28. juuniga võrreldes samaks jäänud, nii et ilmselt pole algselt Brasiilias avastatud gammatüve levik meie riigis hetkel probleem.