Eesti teadlane sai rahvusvahelise tunnustuse töö eest pandeemia leviku tõkestamisel

Kas see on suur tunnustus? Kurnitski märgib, et REHVA on Euroopa ainuke kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialaorganisatsioon. Sinna kuuluvad ainult isikud, mitte firmad – hetkel üle 120 000 inseneri. Liikmeid on 27 riigist, sh Eesti kütte- ja ventilatsiooniinseneride ühendus (EKVÜ).