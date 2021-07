Koroonaviiruse tüvede levik Eestis: delta domineerib juba tükk aega

Varem levis meedias peamiselt info , et pandeemiaviiruse deltatüvi on teistest tuntud tüvedest küll nakkavam, aga mitte tingimata tapvam või rängemat koroonahaigust põhjustav.

Tänane kokkuvõte põhineb terviseameti 19. juuli andmetel. Kokkuvõtvalt saab öelda, et deltatüvi on Eestist domineerivaks tüveks muutunud, ja seda juba aasta 26. nädalast (28. juunist 4. juulini).

Kõik edasised andmed on 19. juuli seisuga. Eestis on sekveneeritud algsetel andmetel 7779 proovi ja leitud:

Eestis on tüpiseeritud kokku 822 deltatüve varianti, neist 16% riiki sisse toodud, millest omakorda 68,8% pärinevad Venemaalt.

Juulis on leitud 422 deltatüve varianti, neist 17% sisse toodud (25 juhtu ehk enamik Venemaalt). Lisaks pärinevad kaheksa juhtu Türgist ja neli Soomest.

Eestis on COVID-19 vastu täielikult vaktsineeritud 518 808 inimest (39,04% elanikkonnast), kahest süstist esimese saanud 80 602 inimest. Täiskasvanutest on vaktsineeritud 54,3%, 70aastaste või ka vanemate hulgast 68,3%. Manustatud dooside koguarv on 1 060 641.