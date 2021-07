"Istmesoojendus": EL kliimalepe ja sisepõlemismootorite keelustamine - aga mille nimel me tegelikult ponnistame?

Seekordses saates räägime EL rohelisest kokkuleppest ning sellest, mida sellest Eesti eksperdid arvavad. Kuid mille nimel me lõppeks ponnistame - keskkonna päästmiseks või senise põhjendamatu ületarbimise jätkamiseks? Kas säästlikum poleks vana lõpuni kasutada, kuni see veel majanduslikult mõistlik on?