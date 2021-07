Soomlaste infoplatvorm jagab koroonamuredele puhul kiiret teavet

Sarnaselt juba vägagi levinud lahendustega e-poodide ja restoranide jaoks on Soomes võetud kiirsuhtluse ehk chat'i lahendus kasutusele ka koroonaprobleemide puhul.

Iseenesest on koduleht võrreldav lehtedel kriis.ee või koroonatestimine.ee sisalduva koondinfoga, ainult et lisaks traditsioonilistele kontakteerumisvõimalustele on kasutamiseks ka kiire chat.