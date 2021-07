Itaalia muuseum mõõdab huvi kunstiteoste vastu nutikal moel

Itaalia muuseumid Bolognas lisasid külastajate käitumise täpsemaks analüüsimiseks kunstiteoste kõrvale nutikad kaamerad, mis mõõdavad, kui atraktiivsed nende seintele näitamiseks mõeldud maalid külastajate jaoks on. Uue süsteemi on välja töötanud riiklik uute tehnoloogiate, energia- ja jätkusuutliku majandusarengu agentuur (ENEA). Kaamerad asuvad kunstiteoste kõrval, et koguda andmeid nende vaatajate hulga ja käitumise kohta. Selle abil saadud info arvutab teadlaste sõnul välja välja iga kunstiteose „atraktiivsuse väärtuse”.

ShareArt-nimelise süsteemi kasutamise laiem mõte on ka uurida, kuidas muuseumide ja kunstigaleriide külastajaid pärast koroonapiiranguid muuseumides aega veedavad ning mille abil külastajate arvu võiks suurendada. Samuti saab uut lahendust kasutada selleks, et kõige atraktiivsematele kustiteostele rohkem tähelepanu suunata ja neid esile tõsta, näiteks nende paigutuse ja valgustamise osas.

Itaalia Bologna linna eri muuseumeid ühendav Istituzione Bologna Musei on tänu teadlaste loodud võimalusele saanud juba palju huvitavaid teadmisi selle kohta, kuidas külastajad kunsti tajuvad ja sellega suhestuvad. Teadlased avastasid, et keskmine kunstiteose vaatamise aeg on vaid neli kuni viis sekundit ning vaid väga vähesed kunstiteosed suudavad köita külastajate tähelepanu kauem kui 15 sekundit. Samuti toonitasid teadlased, et kui maskipiirangud tühistatakse, saab süsteemi abil täpsemalt jälgida külastajate nägude abil väljendatud tundeid ja reaktsioone ilma nende privaatsust rikkumata.

ShareArt on selle loojad kõige uuem näide kunsti ja tehnoloogia kokkusulamisest.

Tulevikus on võimalik, et masinõppesüsteemid saavad jäljendada kuulsate maalikunstnike stiile ja seeläbi ise kunstitöid luua. Lisaks on telefoniäpid paigutanud meie taskutesse AR- ehk täiendatud reaalsuse lahenduste teel terveid kunstinäitusi.