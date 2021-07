Robotite kokkupõrge põhjustas Ocado laohoones suure tulekahju

Ligi 100 tuletõrjujal kulus suurel kolmekorruselises laohoones puhkenud koletu tulekahju kustutamiseks 14 tundi. Tulekahju tõttu oli Ocado sunnitud mitmed tellimused tühistama ja kaupu teistest alternatiivsetest kohtadest juurde tarnima. Nüüdseks on Ocado lao töövõime juba enam-vähem taastanud, ehkki mitte veel täisvõimsusel.

Jaemüügi konsultatsioonifirma Shopfloor Insights juht Bryan Roberts ütles hiljutist tulekahjut kommenteerides: „Eeldasime, et pärast Andoveri tulekahju on võetud kasutusele paremad kontrolli- ja turvameetmed, kuid ilmselgelt ei ole seda tehtud. Tekib küsimus, kas investorite kannatus nüüd katkeb või mitte.”

Ocado tegevdirektor ja kaasasutaja Tim Steiner on suutnud viia Ocado marginaalse kasumlikkusega veebimüügiettevõttest 13,6 miljardi naelsterlingi suuruseks tehnoloogiagigandiks, litsentseerides oma laotehnoloogia supermarketikettidele Ameerikast Jaapanini, kellele võib hiljutise tulekahju valguses tekkida suuremaid kahtlusi robotite töökindluse osas.

Ocado aktsiahinnad on viimase nelja aasta jooksul tõusnud enam kui kuus korda ehk 18,05 naelsterlingini, mis tõi Steinerile eelmisel aastal 54 miljoni naelase kasumi.

Tim Steiner on pikka aega olnud veendumusel, et tema automatiseeritud robotitel töötavad laod on ainus võimalus kodutarnega kaupade müügist piisavat kasumit teenida, milleni inimtööjõul tellimuste täitmine ja komplekteerimine kindlasti ei jõuaks.