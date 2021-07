Eksperdid bensiini-ja diiselmootorite keelamise plaanist: „See on ebareaalne!”

Euroopa Liidu plaanitav radikaalne süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise kava järgmine etapp näeb ette diisel- ning bensiinimootoriga sõidukite järkjärgulist kaotamist aastaks 2035. Seadusena pole seda veel vastu võetud, kuid selleks on olemas kõik eeldused. Uute nõuete kohaselt peaks aastaks 2030 vähendama uute sõidukite süsinikdioksiidi heitkoguseid praegusest tasemest 55% - oluliselt enam kui varem oli planeeritud. Aastaks 2035 teeb Euroopa Liit ettepaneku vähendada seda lausa 100%, mis tähendab tegelikult uute sisepõlemismootoritega autode ja isegi hübriidsõidukite tootmise keeldu.

Tallinna Tehnikaülikooli transpordi planeerimise professor Dago Antov Euroopa Komisjoni optimismi ei jaga ning peab bensiini-ja diiselmootoriga autodest 2035. aastaks loobumist ebareaalseks. „Praegu on keskmine autopargi vanus 13-14 aastat. See tähendab seda, et praegu on meil umbes pooled masinad uuemad kui 15 aastat ja pooled vanemad. Kui me tahame jõuda aastaks 2035 praeguse autopargi väljavahetamiseni, siis tähendab see seda, et me juba paari lähima aasta jooksul ühtegi uut bensiini-ja diiselmootoriga autot ei osta. See on ebareaalne.”