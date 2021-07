Võimatu on võimalik – närviimplantaat muudab halvatud mehe mõtted sõnadeks

Eksperimentaalne ajuimplantaat suudab dekodeerida mõtteid mehe ajust ja tõlkida need sõnadeks. See loeb signaale ajust, mis varem kontrollis mehe kõnetrakti. San Franciscos asuva California ülikooli andmetel on see tehnoloogia ajaloos esimakordne saavutus, kui on suudetud neuroloogiliste kahjustuste tõttu kõnevõime kaotanud inimese mõtteid sõnadeks edastada.