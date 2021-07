ERISAADE | Kui lihtsalt levib deltatüvi ja kui kõrgeks võib kujuneda kolmas laine? Immunoloog Uku Haljasorg selgitab

"Juhtima hakkab seda kolmandat lainet, kui ei tule mingit hullemat versiooni välja, delta. Iseenesest on see väga hea lakmustest praegu olemasolevatele vaktsiinidele - vaadata, kui tõhusad need ikkagi on. Minu ennustus on, et suurem osa haiglasse sattunutest on vaktsineerimata inimesed või vaktsineeritud inimesed, kellel on kas kaasuvad haigused või kõrge ea tõttu immuunsüsteem ei suuda viirusega korralikult toime tulla. Kahjuks tuleb see selline kõrvalt jälgimise mäng. Hea on see, et kui palju inimesi on vaktsineeritud, siis nende puhul on "pidurid" vahel - kui vaktsineerimata inimene suhtleb vaktsineeritud inimestega, siis vaktsineeritu tõenäoliselt viirust edasi ei anna. Võimalus on olemas, aga vaktsineeritud inimesed kannavad seda lihtsalt niivõrd vähem."