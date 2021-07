Jää hüvasti, punane diiselmootoriga Dacia ehk teeme teed ebamõistlikkusele

Tegemist ei ole uue mudeliga ning mis veelgi imelikum – sõidetud autot ei ole enam põhimõtteliselt võimalik osta. Lisaks muule sündis peaaegu vägisi järjekordne ood sellele, mis olnud ja mis nüüd kaasajale ruumi peab tegema.

Seekordne miniproovisõit Dacia Loganiga oli kõike muud kui tavaline. Mul lihtsalt oli vaja seda proovida, kuna minu automaailmavaate puslest oli just sellel tükil olev pilt veel värskendamata. Tükk, mis joonistus kümmekond aastat tagasi ja kannab mälestust vanadest toredatest diiselmootoritest.

Dacia Logan ei ole veel maamuna pealt kadunud – sahistatakse peagi saabuvast uuest mudelist. Millal see saabub, ei ole teada. Ka ABC Motorsil puudub sellekohane info. Kuid tulemas ta ilmselt on, sest Dacia mudelivalik värskeneb riburadapidi, et mitte öelda: astub kaasaega.

Nagu kaasajale kombeks, kaob uue mudeli tulekuga minevikku diiselmootor. Kuigi hinnakirjades on veel diiselmootoriga Dacia Logan MCV olemas, siis praktikas ei ole neid enam laos ega saa ka tehasest tellida. Vaid üks oli veel jäänud, Kadaka tee esinduse demoauto.

Viimane diiselmootoriga Logan MCV

Ilusat punast tooni Stepway varustustasemel Dacia oli proovisõidu alguseks umbes 8 kuud vana ja läbinud 6500 kilomeetrit. Selle auto varustuses oli põhimõtteliselt kõik, mida Loganile tellida sai – automaatne kliimaseade, tagurduskaamera, püsikiirushoidja ja muudki veel. Teisisõnu kõik, mida eluks vaja.

Ning üle ega ümber ei saa Dacia suurimast trumbist – tohutu hea mahutavus Dosia hinnaga. Selle viimase diiselmootoriga Logani hind on täna alla 14 000 euro. Logan MCV üks trumpidest on näiteks see, et see neelab terve paki 50 mm penoplastiplaate ja lisaks veel mootorsae, kaks tööriistakohvrit jms.

See on mahutavuse ime, mida näiteks eelmise põlvkonna Passat ei suutnud, sest viimatinimetatu luugi laadimisava juures on makstud lõivu disainile ja seetõttu see kuubikukujulisi suuri asju ei neela. Aga Dacia Logan MCV neelab.