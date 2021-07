ÜLEVAADE | Langevarjude kasutamine militaarvaldkonnas

Erioperatsioonide ajalugu Eestis sai alguse aastal 2005. Tänaseks on meil vahetult kaitseväe juhatajale alluv alaliselt tegutsev sõjaaja üksus nimega erioperatsioonide väejuhatus, kirjutab ajakiri Kaitse kodu!

Selle peamised ülesanded on korraldada tavatut sõjapidamist, erioperatsioone ning valdkondlikku väljaõpet kaitseväes ja Kaitseliidus.

Erioperatsioonid on osa kaitseväe paljudest tegevustest ning üksus on vastava varustuse ja väljaõppega – nad kasutavad teistest üksustest erinevat taktikat ja meetodeid, nt langevarjuhüppeid keset ööd vastase alasse.

Põgusal vaatlusel jätavad nad muidu üsna tavapärase inimese mulje ja tänaval vastu tulles ei saa arugi, et on suitsiidsete kalduvustega hulljulge ameti peal. Tõenäoliselt on see osa nende kõrgetasemelisest väljaõppest ja kamuflaažist.

Üllatusvisiit

Nende ülesannete kirjelduse järgi tundub, et erioperaator peab olema üks väga võimekas sõdur – midagi sellist nagu 007, kes saab hakkama nii maal, õhus kui ka vees (ja ikka naeratus näol).

Langevarjuhüpped on üks meetod, kuidas üksus siseneb kiirelt ja märkamatult vastase kontrollitavasse alasse. Nad ise ütlevad selle kohta „üllatusmoment, mis annab suurema eduvõimaluse“.

Mulle kõlab see nagu pahade laste (või pahalaste) jõuluvana, kes rikub oma vitsaga kogu peo. Mõtlen, et kuidas on see märkamatute külaliste saabumine küll võimalik, sest lennumasinad, millelt neid alla loobitakse, teevad ju põrgulärmi ja seda kuuleksid isegi kurdid.

Aga džeimsbondidel on lahendus ka sellele väiksele puudusele – HAHO hüpped*. See tähendab, et erioperaator hüppab täisvarustusega välja suurel kõrgusel ja pärast kiiret varju avamist on võimalik pikalt liuelda, näiteks 40 km.

Tundub piisavalt pikk trip, et kui terve mõistus ja ohutunne panevadki kahtlema oma karjäärivalikus, jõuad vahepeal jälle rahulikult ümber mõelda ja ülesandele keskenduda.

Vaikselt liuglevat varju on vastasel raskem tähele panna kui lennuvahendit. Vajadusel saab sellega maanduda otse objektile või selle vahetusse lähedusse.