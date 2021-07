Delta piloot süüdistab lennufirmat enda loodud rakenduse varastamises

Bloombergi andmetel kulus juhtpiloot Craig Alexander’il QrewLive'i äpi arendamiseks umbes 100 000 dollarit (85 000 eurot) isiklikku raha, mida ta seejärel ettevõttele pakkus, et lennumeeskond erinevate lennuraskuste korral omavahel mugavamalt suhelda saaks. Lennufirma lükkas tema pakkumise aga tagasi, kuid võttis paar aastat hiljem kasutusele lahenduse, mida Alexander peab enda poolt arendatule identseks.

Alexander ütles tegevjuhile, et tal on pakkuda selle jaoks lahendus ning kohtumistel firma juhtkonnaga kinnitati talle suuliselt, et tema rakendus võetakse kasutusele.