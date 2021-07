Kõik, mida sa võiksid teada koroonaviiruse Peruus avastatud lambdatüve kohta

Enam kui 33,4 miljoni elanikuga Lõuna-Ameerika riigis Peruus avastati möödunud augustis SARS-CoV-2 viiruse uus tüvi – lambdatüvi.

Kuigi see pole hetkel maailma vallutava – Indias avastatud – deltatüve kõrval veel laiemalt tuntud, on see Peruus ülilevinud. Aprillis kandis lambdat juba 97% positiivse koroonatesti teinud elanikest.

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on lambdatüvi levinud juba 30 riigis. Avastatud on veidi üle 2400 nakatumisjuhu, neist enamik Tšiilis (ligi 1000), USAs (üle 600) ja Peruus (ligi 240). Ka on see reisinud juba Euroopasse, millest enamik juhte (100) on avastatud Saksamaal.

WHO lisas lambdatüve 14. juunil ülemaailmselt tähelepanu vajavate koroonaviiruse variantide hulka. Taolise tiitli saab iga tüvi, millel on mutatsioone, mis võivad selle teha varasemast kergemini levivaks, rängemat COVID-19-haigust põhjustavamaks, olemasolevast immuunsusest või koroonavaktsiinidest kergemini mööda hiilivaks või testidega raskemini avastatavaks.

Lambdatüvel on teadlaste hinnangul ebatavaline kombinatsioon mutatsioonidest – raku külge kinnitumiseks ja sellesse tungimiseks vajaliku ogavalguga seotud seitse mutatsiooni.

Need võivad lambdatüve eelkäijatest kergemini levivaks muuta, sest võivad muuta selle osavamaks nii raku sisse tungimisel kui ka ründajaid neutraliseerivatest antikehadest mööda hiilimisel. Viimased pole aga immuunsüsteemi ainus töövahend sissetungijatega madistamisel, neid on lihtsalt kõige kergem uurida. T-rakkudel on samasugune tähtis roll.

Veel pole piisavalt eelretsenseeritud teadusuuringuid, millele tuginedes lambdatüve ohtlikkuse kohta selgeid hinnanguid anda. Praegu tundub, et vähemalt mRNA-põhised koroonavaktsiinid (Pfizer, Moderna jt) võivad selle eest kaitset pakkuda küll, kuigi kuni kolm korda väiksema antikehade hulga toel.

Peruus on tehtud nende ridade tippimisel hetkel ligi 2,1 miljonit positiivset koroonatesti ja koroonahaiguse COVID-19 tõttu surnuid on murettekitavalt palju: ligi 195 tuhat ehk 9,3%.

Kohalik meditsiinisüsteem on alarahastatud ja pandeemiaks halvasti valmistunud. Piisavaks testimiseks pole võimalusi ja ega kõik ei tahagi lasta end testida, sest ei saa endale lubada töölt puudumist, mis tähendaks lööki rahakotile.