Lõuna-Korea käsib suurenevate koroonanumbrite tõttu spordisaalides hoogu maha võtta

Uus, 25. juulil jõustuv määrus jätab jõusaalid avatuks, kuid seab piirangu jooksulintide kiirusele. Nimelt ei tohi uue nõude kohaselt jooksulintidel liikuda kiiremini kui vaid 6 km/h. Samuti ei tohi spordisaalides mängitav muusika tempo olla kiirem kui 120 lööki minutis (beat per minute), mis on Carly Rae Jepseni “Call Me Maybe”, Bruce Springsteeni „Born in the U.S.A.” või Lady Gaga „Bad Romance” laulude ligikaudu tempo.

Tervishoiuametnike sõnul takistavad uued meetmed inimestel liiga intensiivset hingamist ja seeläbi oma higi teiste inimeste peale kandmist. Omapärased juhised on nii jõusaalikülastajate, epidemioloogide kui ka laiema avalikuse seas omajagu arusaamatust esile kutsunud. Jõusaalisõbrad väljendavad küll heameelt, et erinevalt paljudest teistest asutustest ei ole neid lihtsalt suletud, kuid uued reeglid mõjuvad siiski üllatavana. Samuti on ka täielikult vaktsineeritud treenijad kohustatud kandma maske.

Nakkushaiguste spetsialist Dr. Kim Woo-joo Korea ülikoolist nimetab jõusaalidele seatud piiranguid absurdseteks ja ebaefektiivseteks. Tema sõnul peaks valitsus sellistel puhkudel ikkagi ekspertidega rohkem nõu pidama.

Uue piirangu tõttu muutub jooksulintidel treenimine väga piiratuks, sest 6 km/h on ainult veidi kiirem kui keskmise inimese kõndimistempo. Seepärast on ka mitmeid jõusaalikd oma jooksulindid üldse kinni pannud, samal ajal kui teised atraktsioonid ja treeningpingid on kasutamiseks lubatud, näiteks jalgratta trenazöörid, mis tundub jõusaaliomanikele samuti arusaamatu.

Pandeemia jooksul madalama nakkustaseme säilitada suutnud Lõuna-Korea seisab nüüd silmitsi koroonaviiruse delta tüve agressiivse pealetungiga. Juba seitsmel järjestikkusel päeval on Lõuna-Koreas olnud vähemalt 1000 uut nakatunut päevas. Vaid 11% elanikkonnast on täielikult vaktsineeritud, 30% on saanud ühe süsti ning hetkel on uued vaktsineerimised tänu tarneraskustele häiritud.