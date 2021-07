Ratta rongis sõidutamine tasuliseks ehk mis on pildil täiesti valesti?

Juuli viimasest nädalast muutub ratta rongis sõidutamine tasuliseks. Pahameeletorm on tõusnud nii ratturite kui ka poliitilise profiidi lõikajate hulgas. Elron põhjendab otsust jalgrataste rohkusega ja sellega, et ratturid takistavad teiste reisijate liikumist rongides. Ylle Tampere tõdeb, et toimuv on üks pusletükk suures, täiesti pilla-palla “Eesti rattarikkaks” pildis, kirjutab accelerista.com.