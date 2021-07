SUUR INTERVJUU | Materjaliteadlane Kaija Põhako-Esko: reaalsed probleemid ja võimalus neid lahendada motiveerivad mind teadust tegema

Avalikul tunnustusel on kaks poolt. Ühelt poolt on seda vaja teadlasele, teiselt poolt ühiskonnale. Miks teadlasele? Sest teadlane ju teenib ühiskonda. Kõrgem eesmärk peaks olema parema homse nimel töötamine, et näha mingisuguseid muutusi ühiskonnas ning toodete ja teenuste arengus, mida me tarbime. Teadlane kui ühiskonna teener. Väljaspool akadeemiat tulev tunnustus näitabki seda, et teadlane on oma tööga jõudnud lõpliku sihtgrupini, kelleni tema töö tegelikult peakski jõudma. See on väga positiivne ja meeldiv tagasiside, kui sa saad teada, et sinu teod inimkonna ja ühiskonna hüvanguks on jõudnud nii kaugele, et seda on märgatud. Kõik me vajame tunnustust ja just sellises konkurentsitihedas maailmas nagu teadus on tunnustus äärmiselt oluline. See võib vahel olla teadlasele ka kaalukeeleks, kas oma tööd jätkata või mitte. See annab selgema sihi, kas ollakse õigel teel ja kas tehtud töö on vajalik ja oluline. Teiseks on selline tunnustamine vajalik ka ühiskonnale. Laiem avalikkus tegelikult ei tunne väga hästi teadlasi ja seda, mida nad teevad. Tavainimene peaks ju ka teadlaste tööst osa saama. Kui teaduse tegemiseks kasutatakse avalikku ehk maksumaksja raha, on inimesel õigus teada, mida selle raha eest tehakse. Mida need teadlased siis ikkagi teevad ja mis asju nad ajavad? Selline tunnustus tutvustab teadlast inimestele ja ühiskonnale. Eriti praegusel inforohkem ajal on see oluline