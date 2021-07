Kolm on parem kui kaks! Üks riik teebki juba koroonahaiguse vastu lisasüste

On tõenäoline, et vaktsineerimise järel tekkiv COVID-19-kaitse kahaneb teatud aja jooksul. Seetõttu on inimesi vaja ilmselt revaktsineerida – neile lisasüste (nn tõhustusdoose) manustada, umbes nagu gripivaktsiini puhul.

Kui asjatundjad rääkisid varem lootusrikkalt, et vaktsineerimisel saadav "koroonakaitse" on ilmselt pikaajaline, kestes vähemalt aasta, siis nüüd on jutt muutunud.

Üht tuntumat COVID-19-vaktsiini tootva Pfizeri esindajad ütlevad, et USAs oleksid lisasüstid juba praegu vajalikud. Seda nii viiruse ohtliku deltatüve leviku tõttu kui ka põhjusel, et vaktsiini pakutav kaitse on juba kuue kuuga oluliselt nõrgenenud.

USA terviseagentuuri esindajad lükkasid pakkumise esialgu tagasi, massvaktsineerimise kiirusega varemgi silma paistnud Iisrael aga riskida ei taha.

Esimesed vaktsineeritud said Iisraelis tõhustusdoosi kerre juba eile. Eesmärk on ennetada rutulist deltatüve levikut, mis sunniks jälle karmimaid piiranguid kehtestama.

Iisraeli andmetel langes Pfizeri vaktsiini efektiivsus pärast deltatüve levimahakkamist tublisti. Nakatumisel ja kergemate haigustunnuste avaldumisel olla kaitse 64% ehk ligi kolmandiku võrra väiksem kui eelnevate tüvede puhul.

See ei tähenda tingimata, et põhjust on muret tunda, nagu selgitas Fortele uudist kommenteerinud viroloog Andres Merits. Iisrael on maailmas esimese riigina aga tõhustusdoosid siiski käiku lasknud – igaks juhuks, kui senised vaktsineerimised tõesti delta ees jõuetuks jäävad.

Esimesena saavad lisasüste nõrgenenud immuunsüsteemiga isikud, aga terviseministeerium arutab juba võimaluse üle neid pakkuda võimalikult paljudele.

Selline kiirustamine ei too riigile tingimata kiitust. Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus kritiseeris Iisraeli käiku avalikult, öeldes, et seniste andmete põhjal pole vaja vaktsineerimise tõhususes kahelda ja pigem peaks praegu mõtlema neile, kes pole üldse veel kaitsvat süsti saanud.

See on seni olnud kahtlemata probleem, et rikkamad riigid kahmavad olemasolevad vaktsiinivarud endile ja vaesemad maad ei saa küllaldaselt kaitset, nii et karjaimmuunsus jääb täna pigem ilusaks unistuseks.