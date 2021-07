Häkkerid ründavad riike üha vihasemalt. Kas Eesti elutähtsad teenused on ikka turvatud? Küsime IT-ministrilt

Samas tuleb arvestada, et küberruum on pidevas muutumises ja see tähendab ka uute ohtude esiletõusu või tehnoloogiate aegumist. Seetõttu vajab küberturvalisus järjepidevalt tähelepanu ja investeeringuid, et meie digiühiskond oleks küberruumis kaitstud.

Elutähtis teenus on teenus, millel on ülekaalukas mõju ühiskonna toimimisele ja mille katkemine ohustab vahetult inimeste elu või tervist või teiste teenuste toimimist. Need on hädavajalikud nii ettevõtetele, riigiasutustele kui ka inimestele.

Milliseks hindate elutähtsate teenuste valdkonnas küberturvalisuse seisu Eestis praegu? Mis on puudu, mis on hästi õnnestunud?

MKM on olnud riikliku küberturvalisuse juhtministeerium pikka aega ning nüüd on siis loodud vastav üksus.

Arvestades, et küberturvalisuse tagamine on Eestis detsentraliseeritud, on oluline teha igapäevast tööd eri teenuseosutajatega nende küberturbe-taseme tõstmiseks ja hoidmiseks.

Asutused rakendavad infoturbe nõudeid ja neid ka auditeeritakse, ent kuna küberohupilt on pidevalt muutumas ning rünnakud muutuvad järjest keerulisemaks, siis küberturvalisuse taseme hoidmine on järjepidev protsess ja väljakutse.

Positiivselt poolelt on täna Eestis väga tugev küberturvalisuse kompetents, kuid pahatihti on just IT ja küberturvalisus need, mille pealt otsitakse kokkuhoiukohti – kuigi küberrünnaku ärahoidmine ja ennetamine on alati kordades odavam kui selle tagajärgedega tegelemine.

Kui me räägime Eesti riigikaitsest, siis on meil selge eesmärk – kaitsekulutused peavad olema vähemalt kaks protsenti SKT-st. Küberturvalisuse osas puudub selgelt kokkulepitud eesmärk, aga digiühiskond vajab samasugust kaitset. Seetõttu on minu soov kokku leppida samalaadne eesmärk küberturvalisuse investeeringute sihttaseme määramiseks.

"Küberturvalisuse tagamise eest vastutavad ettevõtted ja erinevad asutused ise, mistõttu selle tase varieerub." Millist kontrolli riik selle üle rakendab?

ETOde IT-süsteemide riskianalüüsi ja toimepidevuse plaani olemasolu ja nende täitmise üle teeb järelevalvet RIA järelevalve osakond. Sisulise poole pealt abistab RIA KIIK-osakond.

Mis täpsemalt on Eesti ETOde kohustused küberturvalisuse eest hoolitsemisel?

Küberturvalisuse seadus kohustab elutähtsa teenuse osutajaid koostama IT-süsteemide riskianalüüsi ja toimepidevuse plaani.

See aga pole eesmärk omaette, vaid IT-riskide analüüsimine ja vähendamine on vajalik kogu (äri)tegevuse sujuva toimise tagamiseks ja elutähtsate teenuste toimimine on ühiskonnale mõistagi väga oluline.

Lisaks tasub oma kübeturvalisuse süsteemi loomisel võtta abiks juba välja töötatud raamistik ehk standard.

Just tänavu kevadel sai RIA valmis Eesti infoturbestandardi (E-ITS), mis on eestikeelne ja Eesti õigusruumile vastav infoturbe käsitlemise alus. See peaks infoturbega tegelemise jõukohasemaks muutma ka väiksematele organisatsioonidele. Soovi korral võib kasutada ka teisi tunnustatud standardeid, näiteks ISO raamistikke.